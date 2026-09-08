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Meksika, Çin ve Vietnam çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çeliğe antidamping vergisi getirdi

Salı, 08 Eylül 2026 09:07:20 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin ve Vietnam çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıklayarak söz konusu ürünlerin Meksika'ya dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığını belirledi ve nihai antidamping vergileri uygulamaya koydu.

Soruşturma, Ternium Mexico, S.A. de C.V. tarafından sunulan ve ArcelorMittal Mexico ile Grupo Acerero tarafından desteklenen başvurunun ardından 3 Mart 2025 tarihinde başlatılmıştı. Damping inceleme dönemi 1 Eylül 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasını, zarar inceleme dönemi ise 1 Eylül 2021 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasını kapsarken, geçici vergileri içeren ön karar 23 Mart 2026 tarihinde Meksika Resmî Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Nihai antidamping vergisi Shanghai Meishan Iron & Steel için 0,3087$/kg, Wuhan Iron & Steel için 0,3050$/kg ve Çin'deki diğer tüm ihracatçılar için 0,3087$/kg seviyesinde belirlendi. Vietnamlı üreticilerden Hoa Phat Dung Quat için 0,2855$/kg ve Formosa Ha Tinh için 0,2719$/kg vergi uygulanırken, Vietnam'daki diğer tüm ihracatçılar 0,2855$/kg vergiye tabi olacak. Mart 2026'da açıklanan geçici vergiler Shanghai Meishan için 0,2304$/kg, Wuhan için 0,2160$/kg, Hoa Phat Dung Quat için 0,1960$/kg ve Formosa Ha Tinh için 0,1969$/kg seviyesindeydi.

Soruşturma konusu ürünler 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7208.40.02, 7208.51.04, 7208.52.01, 7208.53.01, 7208.54.01, 7208.90.99, 7211.13.01, 7211.14.91, 7211.19.99, 7225.30.91, 7225.40.91 ve 7226.91.07 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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