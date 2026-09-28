Meksika, Rusya ve Ukrayna çıkışlı sıcak sac ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı sevkiyatın yapıldığı ülkeye bakılmaksızın Rusya ve Ukrayna menşeli sıcak haddelenmiş sac ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Meksika Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açıklamaya göre bakanlık, önlemlerin kaldırılmasının damping ve yerel sanayide zararın tekrarlanmasına yol açabileceği sonucuna vararak vergilerin beş yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Önlem kapsamındaki ürünler, uzunluğuna bakılmaksızın genişliği en az 600 mm ve kalınlığı 4,75 mm'nin altında olan alaşımsız ve bor içeriği en az %0,0008 olan alaşımlı sıcak haddelenmiş saclardan oluşuyor. Söz konusu ürünler 7208.10.03, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.91 ve 7225.40.91 kodları altında yer alıyor.

Antidamping vergileri 29 Mart 2025 tarihinde başlamak üzere beş yıl boyunca Rusya çıkışlı ithalat için %21 ve Ukrayna çıkışlı ithalat için %25 seviyelerinde uygulanmaya devam edecek. Ternium Mexico ve ArcelorMittal Mexico'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsarken, zarar inceleme dönemi Ocak 2020-Aralık 2024 olarak belirlenmişti.