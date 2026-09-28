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Meksika, Rusya ve Ukrayna çıkışlı sıcak sac ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı

Pazartesi, 28 Eylül 2026 10:45:00 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı sevkiyatın yapıldığı ülkeye bakılmaksızın Rusya ve Ukrayna menşeli sıcak haddelenmiş sac ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Meksika Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açıklamaya göre bakanlık, önlemlerin kaldırılmasının damping ve yerel sanayide zararın tekrarlanmasına yol açabileceği sonucuna vararak vergilerin beş yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Önlem kapsamındaki ürünler, uzunluğuna bakılmaksızın genişliği en az 600 mm ve kalınlığı 4,75 mm'nin altında olan alaşımsız ve bor içeriği en az %0,0008 olan alaşımlı sıcak haddelenmiş saclardan oluşuyor. Söz konusu ürünler 7208.10.03, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.91 ve 7225.40.91 kodları altında yer alıyor.

Antidamping vergileri 29 Mart 2025 tarihinde başlamak üzere beş yıl boyunca Rusya çıkışlı ithalat için %21 ve Ukrayna çıkışlı ithalat için %25 seviyelerinde uygulanmaya devam edecek. Ternium Mexico ve ArcelorMittal Mexico'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsarken, zarar inceleme dönemi Ocak 2020-Aralık 2024 olarak belirlenmişti.

Etiketler: Sıcak Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Levha

Kalınlık 1,5 - 12 mm
Genişlik 0 - 1.500 mm
Boy 0 - 6.000 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Paket Sac

Kalınlık 1 - 30 mm
Genişlik 550 - 2.000 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,2 - 100 mm
Genişlik 0 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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