Meksika, Japonya'dan ithal levhaya antidamping soruşturması başlattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı Japonya çıkışlı çelik levha ithalatına antidamping soruşturması açtığını açıkladı.

Soruşturma Japonya çıkışlı ürünlerin dampingli fiyatlardan Meksika'ya ithal edilerek yerel sektörde maddi zarara yol açtığını iddia eden Grupo Acerero, S.A. de C.V. tarafından yapılan başvurunun ardından başlatıldı. Soruşturmada adı geçen ihracatçı ve üreticiler arasında JFE Steel Corporation, Nippon Steel Corporation, Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd., Mitsui & Co. Steel Ltd. ve Hanwa Co., Ltd. yer alıyor.

Fiyat inceleme dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerini, zarar inceleme dönemi ise 1 Ocak 2023-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsıyor. İlgili tarafların hukuki ehliyet belgelerini, görüşlerini ve kanıtlarını sunmak için bildirimin ardından 23 iş günü bulunurken, kararda doğrudan adı geçmeyen taraflara kararın yayımlanmasından itibaren beş günlük süre tanındı.

Soruşturma konusu ürün, kalınlığı 4,75 mm veya üzerinde ve genişliği 600 mm veya üzerinde olan levha halindeki sıcak haddelenmiş çelik sac olup 7208.51.04 ve 7208.52.01 kodları altında sınıflandırılıyor.