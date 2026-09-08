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Meksika, Japonya'dan ithal levhaya antidamping soruşturması başlattı

Salı, 08 Eylül 2026 08:33:09 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı Japonya çıkışlı çelik levha ithalatına antidamping soruşturması açtığını açıkladı.

Soruşturma Japonya çıkışlı ürünlerin dampingli fiyatlardan Meksika'ya ithal edilerek yerel sektörde maddi zarara yol açtığını iddia eden Grupo Acerero, S.A. de C.V. tarafından yapılan başvurunun ardından başlatıldı. Soruşturmada adı geçen ihracatçı ve üreticiler arasında JFE Steel Corporation, Nippon Steel Corporation, Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd., Mitsui & Co. Steel Ltd. ve Hanwa Co., Ltd. yer alıyor.

Fiyat inceleme dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerini, zarar inceleme dönemi ise 1 Ocak 2023-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsıyor. İlgili tarafların hukuki ehliyet belgelerini, görüşlerini ve kanıtlarını sunmak için bildirimin ardından 23 iş günü bulunurken, kararda doğrudan adı geçmeyen taraflara kararın yayımlanmasından itibaren beş günlük süre tanındı.

Soruşturma konusu ürün, kalınlığı 4,75 mm veya üzerinde ve genişliği 600 mm veya üzerinde olan levha halindeki sıcak haddelenmiş çelik sac olup 7208.51.04 ve 7208.52.01 kodları altında sınıflandırılıyor.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Japonya Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Baklavalı Sac

Kalınlık 2 - 10 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 6 - 12 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 6.000 - 12.000 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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