Moody’s: Meksika USMCA anlaşması kapsamında ABD pazarına ayrıcalıklı erişimini koruyacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Ratings, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) gözden geçirilmesi kapsamında yürütülen ABD-Meksika müzakerelerinin ilk aşamasının ardından Meksika’nın ABD pazarına ayrıcalıklı erişimini koruyacağını öngördüğünü ifade etti.

Mayıs ayında tamamlanan ilk müzakere turunda taraflar görüşme takvimi üzerinde anlaşırken, bu gelişmenin Moody’s’in Meksika’nın ticaret anlaşması kapsamındaki ayrıcalıklı konumunu sürdüreceği yönündeki beklentilerini desteklediği belirtildi.

Moody’s, USMCA şartlarını karşılayan ürünlerin, 122. Madde vergileri kapsamında uygulamaya alınan %10 oranındaki küresel vergi ve Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamındaki vergiler dahil olmak üzere son dönemde ABD tarafından uygulanan bazı vergilerden muaf tutulduğunu dile getirdi. Ayrıca bu ürünlerin 301. Madde vergileri soruşturmasının dışında bırakıldığını da bildirdi.

Kuzey Amerika ticareti büyümeye devam ediyor

ABD ile Meksika arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 872 milyar $ ile rekor seviyeye ulaşırken, Meksika’nın, ABD’nin en büyük ticaret ortağı konumunu koruduğu aktarıldı. Halihazırda ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaretin yaklaşık %90’ının USMCA kapsamındaki muafiyetlerden yararlandığı dile getirildi. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana üç ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin %37, bölgeye yönelik doğrudan yabancı yatırımların ise %16 arttığına dikkat çekildi.

Buna rağmen Meksika çıkışlı bazı ürünlerin ABD’nin ticaret önlemlerine tabi olmaya devam ettiği aktarıldı. Bunlar arasında otomobil ve otomotiv parçalarına uygulanan %25 oranındaki vergi, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik %50 oranındaki 232. Madde vergileri ve yarı mamul bakır ve bakır yoğun türev ürünlere getirilen %50 oranındaki verginin yanı sıra yarı iletkenler ve kritik mineraller gibi sektörlere yönelik devam eden 232. Madde soruşturmalarının yer aldığı vurgulandı.

Çelik ve otomotiv sektörleri risk altında

Moody’s, anlaşmanın üç taraflı yapısından tamamen vazgeçilmesinin olası olmadığını değerlendirirken, ABD ile Meksika arasındaki ikili müzakerelerin giderek daha fazla önem kazandığını paylaştı. İkinci müzakere turunun 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılmasının planlandığını ve nihai görüşmelerin 20 Temmuz haftasında gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi. Bununla birlikte özellikle menşe kuralları, çelik, otomotiv, enerji, iş gücü ve uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin zorlu geçeceğini öngördüğünü söyledi.

Kuruluş, çelik ve otomotiv sektörlerini politika değişikliklerinden en fazla etkilenebilecek sektörler arasında gösterdi. Meksika’nın çelik ihracatının %50 oranındaki 232. Madde vergilerine tabi tutulduğunu ve otomotiv sektörünün hem %25 oranındaki vergi hem de daha sıkı menşe kuralları ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Belirsizlik yüksek kalmaya devam edecek

Moody’s, ticaret kurallarının sıkılaştırılması, vergiler ve diğer politika değişikliklerinin nihai bir anlaşmaya ulaşılmasını geciktirebileceğinin, aynı zamanda yatırım, ticaret akışları ve Meksika’nın orta vadeli ekonomik büyümesini olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi. Öte yandan inceleme sürecinin sonucundan bağımsız olarak belirsizliğin yüksek seviyede kalmasını beklediğini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesinin IEEPA kapsamındaki vergileri geçersiz sayan kararı dahil olmak üzere vergilere yönelik hukuki itirazların da ticaret politikası görünümünü daha karmaşık hale getirdiğini aktardı.

Kuruluş, USMCA’in gözden geçirilme sürecinde tarafların anlaşmanın uzatılması konusunda uzlaşamaması halinde 2027’den itibaren yıllık gözden geçirmelerin başlayacağı ve bu durumun Kuzey Amerika genelindeki yatırımcılar ve tedarik zincirleri için uzun vadede belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Çin’in Kuzey Amerika tedarik zincirlerindeki artan rolünün gözden geçirme sürecindeki önemli başlıklardan biri olacağını ifade eden Moody’s, ABD’nin Kanada ve Meksika ile koordineli yatırım denetim mekanizmaları geliştirmeyi değerlendireceğini, Meksika’nın ise Çin ve Vietnam’dan yapılan ithalata halihazırda ek vergiler uyguladığını ve bazı tercihli olmayan ticaret ortaklarına yönelik vergileri artırdığını hatırlattı.