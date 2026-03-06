 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump’ın...

Trump’ın iptal edilen karşılıklı vergileri için iade sürecinin önü açıldı

Cuma, 06 Mart 2026 13:39:23 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD’de federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında getirdiği karşılıklı vergilere ilişkin geri ödeme sürecinin başlatılmasının önünü açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre ABD Adalet Bakanlığının sürecin 90 gün geciktirilmesine yönelik talebi reddedildi. Karar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin geri ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin mekanizmayı belirlemeye başlamasına olanak tanıyor.

Milyarlarca dolar ödeme yapılabilir

ABD Yüksek Mahkemesi vergileri geçersiz kılmış olsa da geri ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir karar vermemişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu verilerinden derlenen bir araştırmaya göre 2025 yılında yaklaşık 142 milyar $ tutarında vergi tahsilatı gerçekleştirildi. Pik demir ve demir cevheri gibi ürünlerin ithalatçıları geri ödemelerden faydalanması beklenen taraflar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte hukuk uzmanları daha önce 1998 yılında görülen ve Trump’ın vergileri için yapılacak iadelerin çok daha altındaki bir miktarı kapsayan bir vergi davasının sonuçlanmasının yedi yıl sürdüğünü hatırlatarak iade sürecinin yıllar alabileceğine dikkat çekti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Aralık ayında keskin artış kaydetti

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’de Mart ayı hurda fiyatlarının arzdaki toparlanmanın desteğiyle yatay seyretmesi bekleniyor

06 Mar | Hurda ve Hammadde

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,5 geriledi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD Dillinger’den ithal boyuna kesme levhada damping olmadığına karar verdi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026’nın Ocak ayında %1,7 yükseldi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Aralık ayında %12,9 arttı

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis