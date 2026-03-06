Trump’ın iptal edilen karşılıklı vergileri için iade sürecinin önü açıldı

ABD’de federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında getirdiği karşılıklı vergilere ilişkin geri ödeme sürecinin başlatılmasının önünü açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre ABD Adalet Bakanlığının sürecin 90 gün geciktirilmesine yönelik talebi reddedildi. Karar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin geri ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin mekanizmayı belirlemeye başlamasına olanak tanıyor.

Milyarlarca dolar ödeme yapılabilir

ABD Yüksek Mahkemesi vergileri geçersiz kılmış olsa da geri ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir karar vermemişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu verilerinden derlenen bir araştırmaya göre 2025 yılında yaklaşık 142 milyar $ tutarında vergi tahsilatı gerçekleştirildi. Pik demir ve demir cevheri gibi ürünlerin ithalatçıları geri ödemelerden faydalanması beklenen taraflar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte hukuk uzmanları daha önce 1998 yılında görülen ve Trump’ın vergileri için yapılacak iadelerin çok daha altındaki bir miktarı kapsayan bir vergi davasının sonuçlanmasının yedi yıl sürdüğünü hatırlatarak iade sürecinin yıllar alabileceğine dikkat çekti.