ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %41,7 arttı

Perşembe, 19 Mart 2026 11:23:15 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Aralık ayına kıyasla %41,7 artış ve 2025'in Ocak ayına kıyasla %29,1 düşüşle 51.270 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 38,98 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 69,96 milyon $’a kıyasla 55,78 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 26.135 mt’a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 49.352 mt’a kıyasla 36.718 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 14.425 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


