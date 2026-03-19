ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %5,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bir önceki aya kıyasla %5,4 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %49 düşüşle 97.961 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 89,81 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 222,19 milyon $’a kıyasla 98,09 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 45.714 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 78.165 mt’a kıyasla 44.455 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.500 mt ile Güney Kore, 6.282 mt ile Almanya ve 5.876 mt ile Avusturya takip etti.