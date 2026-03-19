 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %5,4 yükseldi

Perşembe, 19 Mart 2026 11:35:12 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bir önceki aya kıyasla %5,4 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %49 düşüşle 97.961 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 89,81 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 222,19 milyon $’a kıyasla 98,09 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 45.714 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 78.165 mt’a kıyasla 44.455 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.500 mt ile Güney Kore, 6.282 mt ile Almanya ve 5.876 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %47,4 arttı

18 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,2 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,7 geriledi

26 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Aralık ayında %16,6 geriledi

25 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %27,9 düşüş kaydetti

05 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Ekim ayında %14,4 arttı

04 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ekim ayında %11,4 artış kaydetti

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Eylül ayında %3,2 artış kaydetti

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

28 Oca | Çelik Haberler

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis