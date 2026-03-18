ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak ayında %20,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %20,1 ve yıllık %54,9 düşüşle 271.236 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 181,39 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 362,86 milyon $’a kıyasla 146,16 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Aralık ayında kaydedilen 222.456 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 420.761 mt’a kıyasla 113.703 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 155.040 mt ile Meksika ve 2.376 ile Kanada takip etti.