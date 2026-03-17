 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > S&P...

S&P Orta Doğu’daki çatışmanın ABD ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda uyardı

Salı, 17 Mart 2026 11:31:44 (GMT+3)   |   İstanbul

S&P Global Ratings, Orta Doğu’da süregelen çatışmanın olası makroekonomik etkilerini değerlendirerek özellikle ABD ekonomisi ile metal ve madencilik dahil ilgili sektörlere yansımalarına odaklandı. Kurum, temel senaryosunun çatışmanın sınırlı kalması ve nispeten kısa sürmesi yönünde olduğunu ve bu durumda genel ekonomik etkinin sınırlı olacağını belirtti.

S&P’ye göre temel senaryo kapsamında ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması ve büyüme açısından büyük bir aksama yaşanmaması bekleniyor. Bununla birlikte kurum, gerilimin tırmanması veya uzun sürmesi halinde çatışmanın ekonomik koşulları etkileyebileceğini ve ABD ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatabileceğini ifade etti.

Başlıca riskler: Enerji fiyatları ve enflasyon

S&P, çatışmanın ABD ekonomisini etkileyebileceği temel kanalın petrol fiyatları olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın:

  • enflasyonist baskıları artırabileceği,
  • tüketici harcamalarını etkileyebileceği,
  • para politikası beklentilerini değiştirebileceği ifade edildi.

Bu gelişmelerin finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceği vurgulandı. 

S&P, çatışmanın şiddeti ve süresindeki olası artışın enerji fiyatlarının yükselmesine, geniş kapsamlı enflasyonist etkilere ve finansal piyasalarda oynaklığa sebep olabileceğini belirtti. Bu senaryonun ABD ekonomisi üzerinde daha belirgin sonuçlar doğurabileceği ve çelik dahil sanayi sektörlerinde zincirleme etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Metal ve madencilik sektörü için dolaylı etkiler

Mevcut makroekonomik çerçevede S&P, metal ve madencilik sektörlerinin dolaylı risklere açık sektörler arasında yer aldığını belirtti. Sektörler, daha yüksek enerji ve girdi maliyetleri, enflasyon kaynaklı maliyet baskıları ve ekonomik faaliyetteki değişimlerin talep üzerindeki etkileri gibi risklerle karşı karşıya kalabilir.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

SMA: ABD çelik sektörünün rekabet edebilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişebilmesi gerekiyor

10 Şub | Çelik Haberler

ABD çelik sektörü küresel kapasite fazlasına karşı ticaret önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasını istiyor

15 Oca | Çelik Haberler

SMA: Mevcut yönetimin ticaret politikaları ve vergi stratejileri 2026’da çelik sektörünü güçlendirmeye aday

13 Oca | Röportaj

ABD’de karbon kaçağını önlemek ve üretimi güçlendirmek için Temiz Rekabet Anlaşması yeniden gündeme geldi

26 Ara | Çelik Haberler

ReMA, USMCA anlaşması kapsamında vergisiz geri dönüştürülmüş malzeme ticaretinin devam etmesini istiyor

10 Ara | Çelik Haberler

CPA: 232. Madde çelik vergileri ABD’nin ulusal güvenliği ve endüstriyel gücü için kritik öneme sahip

07 Kas | Çelik Haberler

Kanada ve ABD yeni ticaret görüşmelerini hızlandırdı

09 Eki | Çelik Haberler

Sandbag: SKDM, ABD’nin AB’ye ihracatını yalnızca sınırlı ölçüde etkileyecek

26 Eyl | Çelik Haberler

Kanada ABD’nin yeni vergi artışına rağmen şimdilik misilleme yapmayacak

11 Ağu | Çelik Haberler

ABD ve Kanada yeni ticaret anlaşması için 30 günlük süre belirledi

19 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis