S&P Orta Doğu’daki çatışmanın ABD ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda uyardı

S&P Global Ratings, Orta Doğu’da süregelen çatışmanın olası makroekonomik etkilerini değerlendirerek özellikle ABD ekonomisi ile metal ve madencilik dahil ilgili sektörlere yansımalarına odaklandı. Kurum, temel senaryosunun çatışmanın sınırlı kalması ve nispeten kısa sürmesi yönünde olduğunu ve bu durumda genel ekonomik etkinin sınırlı olacağını belirtti.

S&P’ye göre temel senaryo kapsamında ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması ve büyüme açısından büyük bir aksama yaşanmaması bekleniyor. Bununla birlikte kurum, gerilimin tırmanması veya uzun sürmesi halinde çatışmanın ekonomik koşulları etkileyebileceğini ve ABD ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatabileceğini ifade etti.

Başlıca riskler: Enerji fiyatları ve enflasyon

S&P, çatışmanın ABD ekonomisini etkileyebileceği temel kanalın petrol fiyatları olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın:

enflasyonist baskıları artırabileceği,

tüketici harcamalarını etkileyebileceği,

para politikası beklentilerini değiştirebileceği ifade edildi.

Bu gelişmelerin finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceği vurgulandı.

S&P, çatışmanın şiddeti ve süresindeki olası artışın enerji fiyatlarının yükselmesine, geniş kapsamlı enflasyonist etkilere ve finansal piyasalarda oynaklığa sebep olabileceğini belirtti. Bu senaryonun ABD ekonomisi üzerinde daha belirgin sonuçlar doğurabileceği ve çelik dahil sanayi sektörlerinde zincirleme etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Metal ve madencilik sektörü için dolaylı etkiler

Mevcut makroekonomik çerçevede S&P, metal ve madencilik sektörlerinin dolaylı risklere açık sektörler arasında yer aldığını belirtti. Sektörler, daha yüksek enerji ve girdi maliyetleri, enflasyon kaynaklı maliyet baskıları ve ekonomik faaliyetteki değişimlerin talep üzerindeki etkileri gibi risklerle karşı karşıya kalabilir.