ABD’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,6 yükseldi

Salı, 17 Mart 2026 15:21:43 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %4,6 artış ve yıllık bazda %46,3 düşüşle 1.498.912 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, 2025’in Ocak ayında kaydedilen 3,09 milyar $’a kıyasla 1,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 258.668 mt ile Güney Kore, 213.396 mt ile Meksika, 198.239 mt ile Kanada ve 160.505 mt ile Brezilya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 367.385 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 678.697 mt’a kıyasla 348.353 mt oldu. Ocak ayında yassı mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 411.765 mt’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 922.377 mt’a kıyasla 454.968 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 326.959 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 550.098 mt’a kıyasla 358.457 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 261.204 mt’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 529.099 mt’a kıyasla 262.929 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı Ocak ayında %15 seviyesinde kaydedildi.


