 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %47,4 arttı

Çarşamba, 18 Mart 2026 15:26:49 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %47,4 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %14,4 düşüşle 110.145 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 109,35 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 184,89 milyon $’a kıyasla 160,43 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 40.851 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 74.123 mt’a kıyasla 66.822 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 43.005 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis