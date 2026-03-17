Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 11. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 13 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 553 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 133 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 412 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet düşüşle 197 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet düşüş kaydetti.