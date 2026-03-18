ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 düştü - 11. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 14 Mart 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 1,61 milyon mt oldu.

14 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,7 olurken, bu oran önceki hafta %77,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,9 artışla ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 16,88 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 16,09 milyon mt olarak kaydedilmişti.