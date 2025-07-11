Trump Brezilya’dan ithal tüm ürünlere %50 vergi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump 1 Ağustos tarihi itibarıyla Brezilya’dan ithal tüm ürünlere ilave %50 vergi getirdiğini açıkladı.

Trump’ın yaptığı açıklamada 2009’dan beri ABD ile yaptığı ticarette açık veren Brezilya’nın ABD'ye yaptığı ihracatın ithalatından fazla olması gibi çelişkiler yer aldı. Bununla birlikte Trump’ın açıklamasında Brezilya eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun yargılama sürecinde adaletsiz hareket edildiği iddia edildi.

2024 yılında Brezilya ABD’ye 2,77 milyar $ değerinde 4,29 milyon mt slab ihraç etti.

Vergiler en çok ArcelorMittal’in Tubarao ve Pecem’deki tesislerini ve slab üreticisi Ternium’u etkileyecek.

ABD’nin yıl başında uyguladığı benzer bir vergi önlemi öncesinde Brezilya çıkışlı slab teklifleri 5 Ağustos 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında 530-540$/mt FOB bandında yer almıştı.

Güncel koşullar altında slab fiyatları 475$/mt FOB seviyesinde yer alıyor.