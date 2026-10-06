Brezilya'da çelik ithalat kotalarının kullanım oranı sınırlı ithalat iştahı nedeniyle hafifçe arttı

Brezilya dış ticaret sistemi Siscomex'te yayımlanan verilere göre %9-16 arasındaki normal vergi oranlarıyla ithal edilebilecek toplam 394.657 mt çelik ürünü için ayrılan kotaların 9 Eylül tarihinde %56 olan ortalama kullanım oranı, 29 Eylül itibarıyla %60'a yükseldi.

26 Haziran tarihinde onaylanan ve 25 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olan mevcut kotaların toplam tonajı, Haziran ayında sona eren önceki dönemdeki 445.469 mt seviyesinden 394.657 mt seviyesine geriledi.

Mevcut dönem kotaları rulo levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, galvalum ve filmaşini kapsıyor.

Ürün gruplarına göre kota kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 899 mt kotanın %34'ü kullanıldı, değişmedi.

Sıcak rulo sac: 25.284 mt kotanın kullanım oranı %8'den %22'ye yükseldi.

Soğuk rulo sac: 54.375 mt kotanın kullanım oranı %34'ten %45'e yükseldi.

Galvanizli sac: 144.285 mt kotanın kullanım oranı %69'dan %73'e yükseldi.

Galvalum: 147.038 mt kotanın %67'si kullanıldı, değişmedi.

Filmaşin: 22.774 mt kotanın %5'i kullanıldı, değişmedi.

Kaynaklar, ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde bulunan Manaus serbest bölgesi üzerinden önemli miktarda ürünün vergi ödenmeden ithal edilmeye devam etmesi nedeniyle kota sisteminin ithalatı azaltmada başarılı olamadığını belirtti. Söz konusu ürünlerin ülkenin güneyindeki pazarlara sevk edildiğinde dahi vergiden muaf tutulduğu aktarıldı.