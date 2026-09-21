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Brezilya'nın çelik ithalat kotası kullanım oranı 9 Eylül itibarıyla %56'ya çıktı

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:19:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın dış ticaret sistemi Siscomex, %9-16 arasındaki standart vergi oranlarıyla ithal edilebilecek 394.657 mt çelik ürününe yönelik kotaların kullanım oranlarını açıkladı. Kotaları aşan miktarlar ise %25 ithalat vergisine tabi tutuluyor.

9 Eylül itibarıyla ortalama kota kullanım oranı 22 Temmuz'daki %39 seviyesinden %56'ya yükseldi.

26 Haziran'da onaylanan ve 25 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olan toplam kota miktarı 394.657 mt seviyesinde bulunurken, söz konusu miktar Haziran ayında sona eren önceki dönemde tahsis edilen 445.469 mt'un altında yer alıyor.

Mevcut kota dönemi rulo levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, galvalume ve filmaşini kapsıyor.

Ürün gruplarına göre kota kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 899 mt'luk kotanın %34'ü

Sıcak rulo sac: 25.284 mt'luk kotanın %8'i

Soğuk rulo sac: 54.375 mt'luk kotanın %34'ü

Galvanizli sac: 144.285 mt'luk kotanın %69'u

Galvalume: 147.038 mt'luk kotanın %68'i

Filmaşin: 22.774 mt'luk kotanın %5'i

Söz konusu kotalar 25 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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