Brezilya'da çelik ithalat kotalarının kullanım oranı süre dolumuna yaklaşırken düşük kaldı

Brezilya'nın dış ticaret sistemi Siscomex'te yayımlanan verilere göre %9-16 arasındaki normal gümrük vergileriyle ithal edilebilecek toplam 394.657 mt çelik ürününe yönelik kotaların kullanımına ilişkin ortalama kullanım oranı 23 Eylül tarihinde kaydedilen %60 seviyesinden 7 Ekim itibarıyla %70'e çıktı. Kota üzerindeki miktarlara %25 ithalat vergisi uygulanıyor.
26 Haziran'da onaylanan ve Ekim 2026 sonuna kadar geçerli olan kotaların toplam tonajı, Haziran ayında sona eren önceki dönemdeki 445.469 mt seviyesinden 394.657 mt'a düşürüldü.
Mevcut kotalar rulo levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, galvalum ve filmaşini kapsıyor.
Ürün gruplarına göre kota kullanım oranları şöyle:
Rulo levha: 899 mt'luk kotanın %34'ü kullanıldı. Oran önceki rapora göre değişmedi.
Sıcak rulo sac: 25.284 mt'luk kotanın kullanım oranı %22'den %23'e yükseldi.
Soğuk rulo sac: 54.376 mt'luk kotanın kullanım oranı %45'ten %77'ye yükseldi.
Galvanizli sac: 144.286 mt'luk kotanın kullanım oranı %73'ten %85'e yükseldi.
Galvalum: 147.038 mt'luk kotanın %67'si kullanıldı. Oran değişmedi.
Filmaşin: 22.774 mt'luk kotanın %5'i kullanıldı. Oran değişmedi.