Brezilya, Ukrayna'dan dikişsiz hat borusu ithalatına uygulanan antidamping vergilerini uzattı

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX Ukrayna'dan dikişsiz hat borusu ithalatına uygulanan antidamping vergilerini mevcut oranları değiştirmeden beş yıl daha uzattığını açıkladı.

Bu doğrultuda ton başına sabit tutar olarak uygulanan vergiler Interpipe Niko Tube LLC ve PJSC Interpipe NTRP için 145,26$/mt, Ukrayna'daki diğer tüm şirketler için ise 708,60$/mt seviyesinde kaldı.

Karar, söz konusu ürünün Brezilya'daki tek üreticisi olan Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.'nın başvurusu üzerine 22 Eylül 2025 tarihinde başlatılan dönem sonu incelemesinin ardından alındı. Brezilya hükümetine bağlı ticari önlemlerden sorumlu daire, Ukraynalı üreticilerin yüksek ihracat kapasitesinin yanı sıra ihracatın Brezilya'ya yönlendirilmesine yol açabilecek küresel değişiklikleri gerekçe göstererek verginin sona ermesi halinde dampingin ve yerel sektördeki zararın yeniden ortaya çıkabileceğini tespit etti.

Daire, yürürlükteki verginin dampingli ithalatın yol açtığı zararı gidermede yeterli olduğunu ve Ukrayna'dan ithalatın %78,3 düştüğünü belirterek önlemin aynı tutarlarla uzatılmasını tavsiye etti.

Söz konusu vergiler ilk olarak 2014'ün Kasım ayında yürürlüğe getirilmiş ve 2024'ün Eylül ayında ilk kez uzatılmıştı. Bahsi geçen ürünler 7304.19.00 kodu altında yer alıyor.