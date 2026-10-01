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Brezilya, Çin çıkışlı çelik hasıra antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 01 Ekim 2026 11:23:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX), damping yapıldığına ve yerli sanayinin zarar gördüğüne ilişkin kanıtlar doğrultusunda Çin çıkışlı çinko kaplı çelik hasır ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Soruşturma, yerli üretici Morlan S.A. tarafından 30 Ocak 2026 tarihinde yapılan ve Belgo Bekaert Arames Ltda. ile Comep Indústria e Comércio Ltda. tarafından desteklenen başvuru üzerine açıldı.

Soruşturmanın açılmasına esas teşkil eden hesaplamada oluşturulmuş normal değer olan 3.263,27$/mt ile Çin'in 977,79$/mt seviyesindeki ihracat fiyatı karşılaştırılarak damping marjı %233,7 veya 2.285,48$/mt olarak belirlendi. Brezilya Ticaret Savunma Dairesi, Çin'in ilgili üretim segmentinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olmadığı sonucuna vararak normal değeri, piyasa ekonomisine sahip emsal ülke olarak seçilen Meksika'yı esas alarak oluşturdu. Soruşturmanın on ay içinde tamamlanması gerekirken, bu süre on sekiz aya kadar uzatılabilecek.

Bahsi geçen ürün 7314.41.00 kodu altında yer alıyor.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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