Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını %11 düşürdü

Brezilya dış ticaret kurumu Siscomex, %9-16 arasındaki normal vergi oranlarıyla ithal edilebilecek ürünlere yönelik yeni kota dönemini onayladı. Kotaları aşan tonajlara ise %25 ithalat vergisi uygulanacak.
26 Haziran tarihinde onaylanan ve 25 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak kotaların toplam tonajı, Haziran ayında sona eren önceki dönemdeki 445.469 mt seviyesine kıyasla %11,4 düşüşle 394.657 mt oldu.
Mevcut kota dönemi rulo levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, galvalum ve filmaşini kapsıyor.
Ürün bazında belirlenen ithalat kotaları şu şekilde:
- Rulo levha: 900 mt
- Sıcak rulo sac: 25.285 mt
- Soğuk rulo sac: 54.375 mt
- Galvanizli sac: 144.285 mt
- Galvalum: 147.038 mt
- Filmaşin: 22.774 mt
Yapılan ön incelemeye göre söz konusu kotaların kullanım oranı 22 Temmuz itibarıyla %38,5 seviyesine ulaştı.