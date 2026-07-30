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Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını %11 düşürdü

Perşembe, 30 Temmuz 2026 10:27:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu Siscomex, %9-16 arasındaki normal vergi oranlarıyla ithal edilebilecek ürünlere yönelik yeni kota dönemini onayladı. Kotaları aşan tonajlara ise %25 ithalat vergisi uygulanacak.

26 Haziran tarihinde onaylanan ve 25 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak kotaların toplam tonajı, Haziran ayında sona eren önceki dönemdeki 445.469 mt seviyesine kıyasla %11,4 düşüşle 394.657 mt oldu.

Mevcut kota dönemi rulo levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, galvalum ve filmaşini kapsıyor.

Ürün bazında belirlenen ithalat kotaları şu şekilde:

  • Rulo levha: 900 mt
  • Sıcak rulo sac: 25.285 mt
  • Soğuk rulo sac: 54.375 mt
  • Galvanizli sac: 144.285 mt
  • Galvalum: 147.038 mt
  • Filmaşin: 22.774 mt 

Yapılan ön incelemeye göre söz konusu kotaların kullanım oranı 22 Temmuz itibarıyla %38,5 seviyesine ulaştı.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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