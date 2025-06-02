Trump 232. Madde vergilerini %50’ye çıkaracak, küresel piyasalardan tepki var

Pittsburgh'da düzenlenen bir mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cuma günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinin yerel çelik sektörünü desteklemek amacıyla Çarşamba günü itibarıyla %25'ten %50'ye çıkarılacağını söyledi.

Trump'ın kararı dünya genelinde ağır eleştirilerle karşılandı. Kanada Ticaret Odası, artışın 'Kuzey Amerika ekonomik güvenliğine aykırı' olduğunu belirtirken, Birleşik Çelik İşçileri sendikası yapılan artışı Kanada sanayisine ve işçilerine yapılan doğrudan bir saldırı olarak kabul ettiğini ifade etti. Avrupa Komisyonu ise Avrupa Birliği’nin ABD ile yapılacak görüşmeleri kolaylaştırmak adına kendi vergilerini durdurduğunu hatırlatarak Trump'ın hamlesinin 'müzakere yoluyla çözüme ulaşma konusundaki devam eden çabaları baltaladığını' söyledi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Avrupa’nın misilleme yapmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte Trump belirli bir neden vermeden Çin’in yakın zamanda Cenevre’de yapılan ve karşılıklı vergilerin durdurulduğu ticari anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Çin Ekonomi Bakanlığı Trump’ın iddialarını reddetti ve Çin’in anlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirdiğini ancak ABD’nin birtakım ‘ayrımcı kısıtlamalar’ getirdiğini söyledi.