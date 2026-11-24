ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık ön değerlendirmesinde inceleme dönemi boyunca Güney Koreli soğuk rulo sac üreticilerine ve ihracatçılarına telafi edici vergiye tabi sübvansiyonlar sağlandığını tespit etti.

Bakanlığın ön sonuçlarına göre Hyundai Steel Company için net teşvik oranı %0,66 ve POSCO için %1,10 olarak belirlendi. İlk soruşturma kapsamında belirlenen diğer tüm şirketlere yönelik vergi oranı ise %3,89 seviyesinde kaldı. Ayrıca Bakanlık, 46 şirkete yönelik incelemeyi sonlandırdı.

Söz konusu ürünler 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0040, 7209.16.0045, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0040, 7209.17.0045, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.