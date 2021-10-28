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TrueNorth Steel Kuzey Dakota tesisini büyüttüğünü ve Teksaslı bir şirketi devraldığını duyurdu

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:56:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kuzey Dakota merkezli çelik üreticisi TrueNorth Steel, West Fargo tesisini büyüttüğünü ve Teksas’ta yer alan bir üreticiyi devraldığını duyurdu.

TrueNorth Steel’in, ticari bina, konut ve endüstriyel bina inşaatlarına yönelik çelik üretimi yapan yapısal çelik birimi, gelişmiş üretim olanaklarına sahip 27.870 metrekarelik bir tesise taşınacak.

Ayrıca, şirket, modern üretim ve malzeme elleçleme ekipmanlarıyla birlikte Teksas’ta bulunan Beck Steel’i de devraldığını ve TrueNorth Steel çatısı altında faaliyet gösterecek şirket sayesinde Teksas’a ve ülkenin güneybatısına açılacağını da ekledi.


Etiketler: yatırım  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »


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