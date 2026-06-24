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Tenaris Pensilvanya tesislerine 90 milyon $’ın üzerinde yatırım yapacak

Çarşamba, 24 Haziran 2026 10:38:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel çelik boru üreticisi Tenaris üretim verimliliğini artırma, operasyonlarını modernize etme ve ABD’li petrol ve doğal gaz müşterilerine yönelik tedarikçi konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda Pensilvanya’daki Koppel çelikhanesi ve Ambridge dikişsiz boru üretim tesisine 90 milyon $’ın üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Çalışmaların önümüzdeki aylarda başlaması beklenirken, projelerin büyük kısmının 2027 yılının ikinci yarısına kadar devam etmesi planlanıyor.

Tenaris’in 2020 yılında söz konusu tesisleri satın almasından bu yana halihazırda yaptığı 150 milyon $ tutarındaki ek yatırımın ardından gelen yeni yatırım programı, her iki tesiste de otomasyon projelerini, ekipman iyileştirmelerini ve iş güvenliğine yönelik geliştirmeleri kapsayacak. Şirket çalışmaların Koppel çelikhanesindeki elektrik ark ocağının modernizasyonunu, daha yüksek kapasiteli potaların kurulumunu, Koppel tesisinde yeni bir çelik çubuk sahasını ve Ambridge tesisinde yeni bir çubuk kesim alanını içereceğini, bu projelerle üretim kapasitesinin artırılmasının, güvenilirliğin iyileştirilmesinin ve iki lokasyon arasındaki operasyonların daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tenaris ABD Başkanı Guillermo Moreno, söz konusu yatırım planının şirketin Ambridge ve Koppel tesislerine yönelik uzun vadeli vizyonunu hayata geçirme yolunda önemli bir adım daha olduğunu ifade ederek Tenaris’in ABD yatırımlarına öncelik vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Tenaris’in bağlı kuruluşu Steel Recycling Services’in yakın zamanda SA Recycling’i satın almasının ardından şirket dikey entegre üretim sürecini daha da optimize etmek amacıyla Koppel çelikhanesinin yanında yer alan hurda işleme merkezindeki öğütme makinesini de modernize etmeyi planlıyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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