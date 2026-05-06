AB HKM’nin Salzgitter tarafından devralımını onayladı

Avrupa Komisyonu, Almanya merkezli Hüttenwerke Krupp Mannesmann’ın (HKM), yerel şirket Salzgitter Mannesmann GmbH tarafından devralınmasını AB Birleşme Tüzüğü kapsamında onayladı. İşlem, basitleştirilmiş birleşme prosedürü kapsamında incelendi.

Komisyona göre söz konusu satın alma, Avrupa Ekonomik Alanı içinde rekabet açısından herhangi bir endişe yaratmıyor.

Komisyon, şirketlerin pazardaki konumları ve faaliyet alanları arasındaki sınırlı örtüşme nedeniyle işlemin etkin rekabeti önemli ölçüde engellemeyeceği sonucuna ulaştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında thyssenkrupp Steel ile Salzgitter AG, HKM ortak girişiminin geleceğine ilişkin anlaşmaya varmıştı. Yeni anlaşma kapsamında thyssenkrupp Steel, HKM’deki hisselerini Salzgitter AG’ye devredecek. Anlaşmanın şartları doğrultusunda HKM’nin thyssenkrupp Steel’e çelik sevkiyatları, daha önceden planlanan 2032 sonu yerine 2028 yılının sonunda sona erecek.

Almanya çelik sektöründeki yeniden yapılanmayı destekleyecek

Söz konusu alım, cansız talep, yüksek enerji maliyetleri, karbonsuzlaşma yatırımlarından kaynaklanan baskılar ve artan ithalat rekabetiyle karşı karşıya olan Almanya çelik sektöründeki yeniden yapılanma ve konsolidasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu işlemin, ilgili şirketlerin operasyonel optimizasyonuna ve uzun vadeli stratejik konumlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.