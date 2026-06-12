 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Thyssenkrupp,...

Thyssenkrupp, AST’deki kalan hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladı

Cuma, 12 Haziran 2026 12:16:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, İtalya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’de (AST) kalan %15 hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladığını duyurdu. Söz konusu işlemin, Terni’deki paslanmaz çelik tesisinin ve buna bağlı Almanya, İtalya ve Türkiye’deki satış organizasyonlarının elden çıkarılmasına yönelik 2021 yılında yapılan anlaşmanın son aşamasını oluşturduğu bildirildi.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte AST’nin tamamının Arvedi Group’un mülkiyetine geçtiği ifade edildi. Thyssenkrupp, 2021 yılındaki satışın ardından operasyonel iş birliğini desteklemek amacıyla azınlık hissedarı olarak kalmaya devam etmişti.

Şirketin likiditesi güçlendi

Şirket, satıştan elde edilen nakit girişinin likidite pozisyonunu daha da güçlendirdiğini belirtti. Thyssenkrupp AG Yönetim Kurulu Üyesi Volkmar Dinstuhl, satışın tamamlanmasının grubun portföyünü sadeleştirme ve stratejik odağını güçlendirme çalışmalarında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca elde edilen gelirin şirketin devam eden dönüşüm sürecine ek finansal esneklik sağlayacağını kaydetti.

Satışın, thyssenkrupp’un ACES 2030 stratejisi kapsamında yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılandırma programının bir parçası olarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu strateji doğrultusunda ortak bir kurumsal yapı altında faaliyet gösteren bağımsız iş birimlerinden oluşan finansal holding yapısına dönüşmeyi hedeflediği vurgulandı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme ThyssenKrupp Arvedi 

Benzer Haber ve Analizler

AB, Avrupa’ya yatırım yapan sektörler için ücretsiz emisyon tahsisatlarının süresini uzatmayı değerlendiriyor

12 Haz | Çelik Haberler

Jindal Steel, Danieli’nin slab döküm teknolojisiyle performans taahhütlerini aştı

12 Haz | Çelik Haberler

SHIPROUTE-26 etkinliği İstanbul’da 600’den fazla denizcilik profesyonelini bir araya getirecek

12 Haz | Çelik Haberler

İran slab ve yassı mamullere yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı

12 Haz | Çelik Haberler

Vale Brezilya’da yapay zeka tabanlı tesisini devreye alarak madencilik faaliyetlerini iyileştirdi

12 Haz | Çelik Haberler

Kazakistan’ın AB’ye çelik ihracatında SKDM maliyetleri yıllık 100 milyon €’nun üzerine çıkabilir

12 Haz | Çelik Haberler

ABD yerel uzun mamul piyasası üreticilerin ithalatı sınırlandırmak için fiyatlarını korumasıyla değişmedi

12 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Haziran 2026

12 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı pelet fiyatlarındaki düşüş ivme kazandı, Çinli alıcıların piyasadan çekilmesiyle görünüm negatife ...

12 Haz | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %1,1 düşüş kaydetti

12 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis