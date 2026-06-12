Thyssenkrupp, AST’deki kalan hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladı

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, İtalya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’de (AST) kalan %15 hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladığını duyurdu. Söz konusu işlemin, Terni’deki paslanmaz çelik tesisinin ve buna bağlı Almanya, İtalya ve Türkiye’deki satış organizasyonlarının elden çıkarılmasına yönelik 2021 yılında yapılan anlaşmanın son aşamasını oluşturduğu bildirildi.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte AST’nin tamamının Arvedi Group’un mülkiyetine geçtiği ifade edildi. Thyssenkrupp, 2021 yılındaki satışın ardından operasyonel iş birliğini desteklemek amacıyla azınlık hissedarı olarak kalmaya devam etmişti.

Şirketin likiditesi güçlendi

Şirket, satıştan elde edilen nakit girişinin likidite pozisyonunu daha da güçlendirdiğini belirtti. Thyssenkrupp AG Yönetim Kurulu Üyesi Volkmar Dinstuhl, satışın tamamlanmasının grubun portföyünü sadeleştirme ve stratejik odağını güçlendirme çalışmalarında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca elde edilen gelirin şirketin devam eden dönüşüm sürecine ek finansal esneklik sağlayacağını kaydetti.

Satışın, thyssenkrupp’un ACES 2030 stratejisi kapsamında yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılandırma programının bir parçası olarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu strateji doğrultusunda ortak bir kurumsal yapı altında faaliyet gösteren bağımsız iş birimlerinden oluşan finansal holding yapısına dönüşmeyi hedeflediği vurgulandı.