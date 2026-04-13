Thyssenkrupp, Aceroteca satın alımıyla Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendiriyor

Thyssenkrupp Materials Services, Meksika merkezli Aceroteca Trading’in çoğunluk hissesini satın aldığını ve Kuzey Amerika’daki varlığını genişletme yönünde stratejik bir adım attığını duyurdu.

Aceroteca’nın, Meksika’nın en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Monterrey’deki Santa Catarina’da yassı karbon çelik işleme ve servis merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hisse alımıyla birlikte thyssenkrupp’un teslim sürelerini kısaltabileceği ve tedarik zinciri verimliliğini artırabileceği ifade edildi. Thyssenkrupp Materials Services İşleme Birimi CEO’su Heather Wijdekop, Kuzey Amerika genelindeki müşterilerin üretim ve dağıtım ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilebileceğine dikkat çekti.

Kapasite ve müşteri erişimi genişliyor

Aceroteca’nun halihazırda ısıtma-soğutma ve enerji iletim sektörlerine tedarik sağlarken, hem mevcut hem de yeni müşteriler için ek kapasite sunduğu dile getirdi. İki şirket arasındaki anlaşmanın, thyssenkrupp Materials Services’in bölgedeki konumunu güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı. İlk etapta yassı mamullere odaklanılması planlanırken, ilerleyen dönemde farklı ürün segmentlerinin de kapsama alınabileceği aktarıldı.