Derichebourg, Scholz Group satın alımıyla Avrupa’da geri dönüşüm ağını genişletiyor

Perşembe, 07 Mayıs 2026 13:45:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli geri dönüşüm ve atık yönetimi şirketi Derichebourg, çelik ve metal geri dönüşüm şirketi Scholz Group’u satın almak üzere resmi anlaşmaya vardı.

Söz konusu gelişme, Avrupa geri dönüşüm ve ikincil hammadde pazarında önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma stratejileri kapsamında hurda kullanımını artırdığı bir dönemde gerçekleştiği bildirildi.

Hurdanın stratejik önemi artmaya devam ediyor

Anlaşmanın, küresel çelik sektöründe çelik ve metal geri dönüşümünün giderek daha stratejik hale geldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Elektrik ark ocağı bazlı üretimin yaygınlaşması ve emisyon azaltım baskısının artmasıyla birlikte yüksek kaliteli hurda ve geri dönüşüm altyapısına erişimin daha değerli hale geldiği dile getirildi.

Satış sürecinin, Scholz Group’un önceki sahibi döneminde yaşanan finansal sorunların ardından 2025’in dördüncü çeyreğinde başlatıldığı ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisini çektiği belirtildi.

Derichebourg büyüme fırsatı görüyor

Derichebourg CEO’su Abderaman El Aoufir, satın almanın şirketin küresel büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu söyledi. Anlaşmanın, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi gelişimini destekleyen şirketin konumunu güçlendirmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Satın alma işleminin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve standart kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından 2026 yılının ikinci yarısında sonuçlanmasının öngörüldüğü bildirilirken, anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.


