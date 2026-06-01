Worthington Steel, Klöckner devralımında sona yaklaşıyor

Pazartesi, 01 Haziran 2026 14:12:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2025 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 28 milyon €’ya kıyasla 4 milyon €’ya gerilerken, satış geliri ise çoğunlukla sevkiyatların düşmesi sebebiyle yıllık %5,9 azalarak 1,57 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner & Co.’nun AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 17 milyon €’a kıyasla 41 milyon € seviyesine yükseldi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları, 2025 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,17 milyon mt’a kıyasla 1,10 milyon mt seviyesine geriledi.

Klöckner, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sevkiyatlarda hafif, satış gelirlerinde ise kayda değer bir artış beklediğini bildirdi. ABD merkezli çelik üreticisi Worthington Steel tarafından yapılan satın alma teklifine ilişkin olarak şirket, ek kabul süresinin sonunda Worthington Steel’in tedavüldeki Klöckner hisselerinin yaklaşık %61,87’sini güvence altına aldığını vurguladı. İlk kabul süresinin sona ermesinden kısa bir süre sonra Worthington Steel’in, hakimiyet ve kâr-zarar devri sözleşmesi imzalamak istediğini belirtti. İşlemin tamamlanmasının gerekli yasal onayların alınmasına bağlı olduğu ve 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği dile getirildi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Mali Sonuçlar 

