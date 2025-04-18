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Transmesa yeni paslanmaz boru hattı için 15 milyon €’luk yatırım yaptı

Cuma, 18 Nisan 2025 14:03:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basına göre İspanya merkezli çelik üreticisi Transmesa, Sant Ramon tesisinde hibrit ve hidrojenli araç piyasalarına hizmet vermek amacıyla yeni bir paslanmaz boru üretim hattı kurmak için 15 milyon €’luk yatırım yaptı. Önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen yeni hat için Sant Ramon tesisine yeni ekipmanlar ve depolar kurulacak.

Transmesa yeni üretim hattı sayesinde ürün gamını genişletip şimdiye kadar yapılan karbon çelikten boru üretimini destekleyecek. Üretilen paslanmaz borular, hibrit araçlarda kullanılan hidrojen ve metan gazı motorları ile demir yolu makineleri ve gaz ile sıvı yakıt kullanan yarı iletken üretim tesislerinde kullanılacak.

Transmesa paslanmaz boru satışlarının başlamasıyla birlikte gelirinin %33 artışla 80 milyon €’a çıkmasını bekliyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Borular İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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