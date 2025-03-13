Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

Kanada hükümeti, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çelik ürünleri için istisna ve muafiyet olmaksızın dün resmi olarak uygulamaya başladığı %25 oranındaki vergilere karşı misilleme önlemlerini açıkladı.

Bugün itibarıyla Kanada, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, kaplamalı sac, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, taneleri yönlendirilmiş silisli sac, inşaat demiri, filmaşin, köşebent, profil, tel, çelik boru ve kutu profil dahil olmak üzere ABD’den ithal 12,6 milyar $ değerinde birçok çelik ürününe %25 oranında vergi uygulayacak. ABD’nin çelik ithalat vergilerinin etkisi değerlendirildiğinin ve buna karşılık daha fazla vergi uygulanabileceği belirtildi.

Öte yandan Kanada hükümeti, ABD’nin Kanada’dan ithal tüm ürünler için açıklanan ve 2 Nisan tarihine kadar ertelenen %25 oranındaki vergi kararını geri çekmemesi halinde kamuoyu görüşünün alınmasının ardından aynı tarihte ABD’den ithal ürünlere vergiler uygulamaya başlayacak. Bu vergilerin kapsamının daha da genişletilebileceği ve Kanada’yı korumaya yönelik tüm seçeneklerin halen masada olduğu vurgulandı.

Kanada, ABD hükümetine kararından vazgeçme çağrısında bulunurken, vergilerin çalışanlar ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak adımlar attığının, ayrıca önümüzdeki haftalarda ve aylarda ihtiyaç duyulması halinde işletmeleri ve çalışanları destekleyecek ilave önlemler açıklayacağının altını çizdi.

Maliye ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc, “ABD yönetimi, vergilerle oldukça başarılı giden bir ticaret ortaklığını gereksiz yere bozuyor. Vergiler, Amerikalılar ve Kanadalılar için maliyetleri artıracak yersiz ve haksız bir hamle. Vergilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız sürerken, bu zorlu zamanlarda hükümetimiz, istihdamı korumak, işletmeleri ve çalışanları desteklemek amacıyla elindeki her imkânı kullanacak,” dedi.