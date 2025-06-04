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Ashry Steel yeni paslanmaz çelik tesisi kuracak

Çarşamba, 04 Haziran 2025 15:00:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Mısırlı çelik üreticisi Ashry Steel Group yeni bir paslanmaz çelik boru tesisi için 600 milyon €'nun (685 milyon $) üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ayman El Ashry, Mısır hükümetinin gerekli üretim izinlerini ve resmi sertifikaları vermesinin ardından projeyi duyurdu. Başlangıçta yıllık 250.000 mt kapasiteyle dikişsiz paslanmaz çelik boru üretecek olan tesisin iki yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu yatırımın Mısır'ın yerel çelik üretimini artırma, ithalatı azaltma ve ülkeyi bölgenin önemli çelik ihracatçısı haline getirme hedefini desteklediği ifade edildi. Mısır Sanayi Bakanı Kamel El Wazir önde gelen yerel çelik üreticileriyle yaptığı son görüşmelerde yeni üretim lisansları, geliştirilmiş bir dağıtım ağı ve koordineli sanayi politikaları gibi planları içeren stratejisini paylaşmıştı.


Etiketler: Boru Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Borular Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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