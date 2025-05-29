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ABD üç ülkeden ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna yönelik antidamping vergilerini kaldırmadı

Perşembe, 29 Mayıs 2025 12:18:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Malezya, Tayland ve Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda ortalama ağırlıklı damping marjları %16,25-167,11 aralığında belirlendi. Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.40.5005, 7306.40.5040, 7306.40.5062, 7306.40.5064 ve 7306.40.5085 kodları altında bulunuyor.

Yeni vergi döneminin başlangıç tarihi 21 Mayıs 2025.


Etiketler: Boru Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Borular Vietnam Tayland Malezya ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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