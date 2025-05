ABD Çin’den ithal yuvarlak östenitli basınç borusuna vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı östenitli paslanmaz basınç borusuna yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarının nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda damping marjları Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. Için %10,53 ve diğer Çinli şirketler için %55,21 seviyelerinde belirlenirken, teşvik oranları Froch Enterprise Co. Ltd. Için %106,85 ve Winner Stainless Steel Tube Co. Ltd. ile diğer Çinli ihracatçılar için %1,47 oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.40.5005, 7306.40.5040, 7306.40.5062, 7306.40.5064 ve 7306.40.5085 kodları altında bulunuyor.

Yeni vergi döneminin başlangıç tarihi 21 Mayıs 2025.