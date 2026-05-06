Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna çıkışlı paslanmaz dikişsiz borulara yönelik antidamping vergisi için dönem sonu incelemesi başlattı

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyonu, Ukrayna çıkışlı korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten dikişsiz borulara uygulanan antidamping vergisi için dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu inceleme Rusya merkezli boru üreticileri TMK, TMK-INOX ve Kiberstal tarafından yapılan ve Kazan Pipe Rolling Plant tarafından desteklenen başvurunun ardından başlatıldı. Başvuruya göre talebi destekleyen şirketler 2023-2025 döneminde AEB’deki paslanmaz boru üretiminin %100’ünü gerçekleştirdi.

İlgili ürünlere yönelik mevcut antidamping önlemi ilk olarak 26 Şubat 2016 tarihinde, üreticiye bağlı olarak %4,32 ile %18,96 arasında değişen antidamping vergileri şeklinde uygulanmaya başlamıştı. 2020-2021 yıllarında yürütülen ilk dönem sonu incelemesinin ardından önlemin süresi 6 Eylül 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7304 41 000 1, 7304 41 000 5, 7304 41 000 8, 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9, 7304 49 990 0, 7304 90 000 1 ve 7304 90 000 9 GTİP kodları altında bulunuyor.

Başvuruya göre 2025 yılında Ukrayna’dan bölgeye yapılan söz konusu ürün ithalatı asgari seviyede yer alırken, ithalat fiyatları önlemin sona ermesi halinde dampingli ithalatın devam etme veya yeniden başlaması ihtimalinin değerlendirilmesi için temsili kabul edilmedi. Bu nedenle başvuru sahipleri Ukraynalı ihracatçıların üçüncü ülkelere yaptıkları sevkiyatlara ilişkin fiyat politikasını analiz etti. Ukrayna’dan üçüncü ülkelere yapılan sevkiyatlar için hesaplanan damping marjı Ocak-Aralık 2025 döneminde %8,5 seviyesinde yer alarak ilgili protokol kapsamındaki asgari kabul edilebilir damping marjını aştı.

Başvuruda ayrıca söz konusu ürünün bölge piyasasındaki görünür tüketiminin 2023-2025 döneminde %8 gerilediği, 2025 yılında ise 2024 yılına kıyasla %37 arttığı belirtildi. Aynı dönemlerde birlik ülkelerindeki üreticilerin satışlarının görünür tüketim içindeki payı sırasıyla %2 ve %15 azalırken, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın payı %3 ve %18 arttı.

2023-2025 döneminde bölgede söz konusu malzemenin üretimi %11, kapasite kullanım oranı %28, yurt içi satış hacmi %10, satışlardan elde edilen kâr %28, üretim kârlılığı %48 ve satış kârlılığı %44 geriledi. Komisyon sunulan bilgilerin mevcut antidamping önleminin sona erdirilmesi halinde Ukrayna’dan dampingli ithalatın yeniden başlama ve AEB sanayisinde yeniden zarara yol açma ihtimaline işaret ettiğini belirtti.

İlgili taraflar soruşturmanın başlatıldığı tarihten itibaren 60 takvim günü içinde yorumlarını ve ilgili bilgileri sunabilecek. Soruşturmaya katılım başvurularının 25 takvim günü içinde yapılması gerekirken, kamuya açık talepler soruşturmanın başlatıldığı tarihten itibaren 45 takvim günü içinde iletilebilecek.