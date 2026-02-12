Vietnam yeni ulusal stratejisi kapsamında 2050’ye kadar 75-80 milyon mt çelik üretimi hedefliyor

Vietnam hükümeti, çelik sektörünün geliştirilmesine yönelik yeni ulusal stratejiyi onayladığını duyurdu. 2030-2050 yılları arasındaki dönemi kapsayan uzun vadeli stratejiyle birlikte sektörün yerel ve küresel standartlara uyumlu hale getirilmesinin ve kendine yeterliliğin kademeli olarak artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Strateji kapsamında Vietnam’ın, 2030 yılına kadar yerel çelik talebinin %80-85’ini karşılamayı ve bu oranı 2035 yılına kadar yaklaşık %85-90 seviyesine çıkarmayı amaçladığı belirtildi. Üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması beklenirken, yıllık çelik üretiminin 2030 yılında 25-26 milyon mt ve 2035 yılında ise 33-36 milyon mt seviyelerine ulaşmasının öngörüldüğü aktarıldı. Vietnam’ım uzun vadeli sanayileşme ve altyapı geliştirme hedefleri doğrultusunda 2050 yılı itibarıyla toplam üretimin 75-80 milyon mt seviyesine çıkmasının beklendiği dile getirildi.

Geniş kapsamlı politikalar

Stratejinin, kurumsal reformlardan pazar gelişimine, teknoloji yatırımlarından iş gücü eğitimine ve çevresel düzenlemelere kadar geniş kapsamlı politikalar içerdiği paylaşıldı. Hem yerel hem de ihracat performansını istikrara kavuşturmak amacıyla inşaat demiri, alaşımlı çelik, fabrikasyon çelik ürünler, profil, kaplamalı ve boyalı sac, çelik boru ve sıcak rulo sac gibi başlıca ürün segmentlerine yatırımlar yapılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Yüksek katma değerli ürünlere odaklanılacak

Stratejinin temel unsurlarından birinin, yüksek katma değerli ve stratejik çelik ürünleri için yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesi olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda yüksek dayanımlı levha, ön gerilmeli çelik, açık deniz ve ada altyapıları için korozyona dayanıklı paslanmaz çelik, ulaşım ekipmanları için ultra hafif çelik, soğuk şekillendirilmiş hafif çelik ve gemi inşasına yönelik çelik kaliteleri gibi ürünlere odaklanılacağının altı çizildi.

Ayrıca enerji altyapısına yönelik çelik, hızlı tren projelerine yönelik ray çeliği, sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığı ve gemi inşasına yönelik dikişsiz borular, rüzgâr türbini kuleleri ve savunma sanayine yönelik fabrikasyon çelik ürünler gibi stratejik alanlar için Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinin planlandığı belirtildi. Bu çerçevede çelik sektörünün, Vietnam’ın uzun vadeli sanayileşme ve altyapı büyüme hedeflerinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıldığı dile getirildi.