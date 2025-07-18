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Danieli iki şirketten çelik ekstrüzyon teknolojisi siparişi aldı

Cuma, 18 Temmuz 2025 14:38:44 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, bağlı kuruluşu Danieli Breda’nın Çin merkezli Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals ve Hindistan merkezli Stella Metal & Tubes’un, enerji, kimya ve otomotiv sektörlerinde kullanılan paslanmaz çelik ve korozyona dayanıklı alaşımlı borulara yönelik artan küresel talebi karşılamak üzere devreye alacakları yeni üretim tesisleri için son teknoloji çelik ekstrüzyon teknolojisi tedarik edeceğini açıkladı.

Her iki şirket de 33-68 mm çapına ve 3-8 mm et kalınlığına sahip dikişsiz paslanmaz çelik boru üretebilen 20-MN pres kapasitesine sahip çelik ekstrüzyon tesisi sipariş etti. Tesislerin 2026 yılında devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Boru Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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