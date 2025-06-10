Assofermet: İtalya çelik piyasasında artan endişeler nedeniyle Mayıs ayı görünümü belirsizliğini korudu

İtalya çelik piyasasının görünümü, toparlanmak konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mayıs ayında belirsizliğini sürdürdü. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in çelik birimi Assofermet Acciai tarafından yayımlanan aylık piyasa raporuna göre hurdadan nihai mamullere kadar tüm çelik sektöründe zayıflık gözlemlendi.

Söz konusu ayda düşük satış tonajları ve ayın başında görülen güvensizlik nedeniyle yassı mamul segmentinde durgunluk kaydedildi. Süregelen ticari ve siyasi gerginliklerin yanı sıra Uzak Doğu pazarlarını da etkileyen Çin’deki ekonomik kriz nedeniyle piyasaya belirsizlik hâkim ve endişeler artıyor. Satış tonajları ve dolayısıyla fiyatlarda kaydedilen düşüş, Avrupa’da 2026 yılında yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasından kaynaklanıyor. Söz konusu mekanizma, AB dışında bulunan ülkelerden yapılan çelik ithalatında maliyetleri önemli ölçüde artıracak.

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin ticaret engelleri nedeniyle ithalatın sınırlanmasıyla yalnızca ithalat yoluyla temin edilebilen bazı çelik kaliteleri erişilebilirliğini yitirebilir.

Nisan ayında kaydedilen düşüşün ardından Mayıs ayında da paslanmaz çelik segmentinde talep cansızdı. Assofermet, sektörün “tüm çelik tedarik zincirini savunan korumacı bir politikanın” eksikliğinden etkilendiğini ifade etti. Mevcut belirsizlik, endişeleri olan distribütörlerin marjlarını daraltan fiyat düşüşlerine yol açtı.

Depo tarafına bakıldığında Mayıs ayında satışlar, bazı niş ürünler hariç olmak üzere hemen hemen tüm ürün kategorilerinde düşüş gösterdi. Hem uzun hem de yassı mamul fiyatları (yassı mamul tarafı daha yatay) gerilerken, boru fiyatları hafifçe toparlandı.

Son olarak mevcut belirsizlik, teneke levha segmentini de etkiledi. “Türkiye ve Hindistan’dan ithal edilen ve şu anda limanlarda bulunan büyük tonajların gümrükten geçeceği” Temmuz ayının başında piyasanın netleşmesi bekleniyor. Ayrıca bu hassas dönemde alışılmadık bir şekilde Avrupa çıkışlı ürün arzında bir artış görüldüğü bildirildi.