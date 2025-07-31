Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Katar ile 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA), 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe gireceğini açıkladı.

TEOA’nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve Katar bazı ürünler üzerindeki gümrük vergilerini ve eş etkili tedbirleri karşılıklı olarak kaldıracak. Sıcak rulo sac, galvanizli sac, soğuk rulo sac, çelik çubuk, profil ve paslanmaz çelik ürünleri, 10 mm ve altındaki çapa sahip inşaat demiri, galvanizli çelikten boru ve profil ve spiral kaynaklı borulara yönelik vergiler kaldırılacak.

Buna ek olarak yapılacak menşe takibiyle diğer ülkelerin Katar üzerinden Türkiye’ye avantajlı gümrük vergileriyle veya vergisiz şekilde satış yapılmasının önüne geçilecek.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye ve Katar arasında 2024 yılında 1,1 milyar $ seviyesinde yer alan dış ticaret hacmi orta vadede 5 milyar $’a çıkarılacak; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği derinleştirilecek; Türk şirketler Katar pazarına avantajlı şartlarda girebilecek; karşılıklı yatırımlar artırılacak ve üretim-istihdam odaklı projeler teşvik edilecek.