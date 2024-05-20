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Tosyalı Hatay’da cüruf geri kazanım tesisi kuracak

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:35:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Hatay’da gerçekleştirmeyi planladığı cüruf geri kazanım tesisi projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 85,14 milyon TL olan proje kapsamında kurulacak tesisin kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt  seviyesinde yer alacak. Projeye göre, tesise getirilen cüruf geçici olarak depolanmasının ardından geri kazanım tesisinde kırma-eleme işlemlerine tabi tutularak geri kazanım işlemi gerçekleştirilecek ve daha sonra geri kazanılan ürün tesis dışına nakledilecek. Buna ek olarak tesiste 30 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım 

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