COP31: Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040'a kadar 300 milyar $ yatırıma ihtiyacı var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi dahil olmak üzere enerji dönüşümü stratejisini hayata geçirmek için 2040 yılına kadar yaklaşık 300 milyar $ yatırıma ihtiyaç duyacağını belirtti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin Ulusal Enerji 2040 stratejisini açıklayarak elektrifikasyon, enerji güvenliği ve uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklar karşısında enerji arz güvenliğinin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini, ülkelerin aynı zamanda iklim taahhütlerini yerine getirmek için emisyonlarını azaltmaları gerektiğini belirtti.

2040'a kadar 281 GW kurulu elektrik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor

Bayraktar, Türkiye'nin halihazırda yaklaşık 128 GW seviyesinde bulunan toplam kurulu elektrik üretim kapasitesini 2040 yılına kadar 281 GW'a çıkarmayı planladığına dikkat çekti. Bu kapasitenin 175 GW'ının güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlanması beklenirken, aynı dönemde yenilenebilir enerjinin toplam kurulu kapasitedeki payının %63'ten %77'ye yükseltilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bununla birlikte hükümetin dengeli, güvenilir ve düşük emisyonlu bir enerji sistemi oluşturma çalışmaları kapsamında 10 GW nükleer enerji kapasitesini devreye almayı amaçladığı dile getirildi. Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji talebinin karşılanmasında petrol ve doğal gaz yerine elektrik kullanımını artırmayı hedeflediğini belirterek elektrifikasyonun ülkenin enerji dönüşümünde merkezi rol oynamasının beklendiğini vurguladı.

Enerji depolama ve elektrik bağlantı yatırımları yenilenebilir enerjinin entegrasyonunu destekleyecek

Ulusal Enerji 2040 stratejisinin, 40 GWh batarya depolama kapasitesi ve 15 GW sınır ötesi elektrik bağlantı kapasitesi geliştirilmesine yönelik planları da içerdiği paylaşıldı.

Söz konusu yatırımların elektrik sisteminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasını desteklemesinin, şebekenin dayanıklılığını güçlendirmesinin ve bölgesel enerji iş birliğini kolaylaştırmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca enerji verimliliğinin ülkenin uzun vadeli enerji stratejisinin temel unsurlarından biri olduğu da belirtildi.

Enerji verimliliği ve elektrifikasyonla 240 milyar $ tasarruf sağlanması bekleniyor

Bayraktar, iki yıl önce açıklanan Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın 2024-2035 döneminde 20 milyar $ yatırımın hayata geçirilmesini hedeflediğini dile getirdi. Planlanan enerji verimliliği önlemlerinin elektrifikasyonla birlikte 2040 yılına kadar toplam yaklaşık 240 milyar $ tasarruf sağlamasının beklendiğine dikkat çekti.

Ülkenin enerji dönüşümü hedeflerine ulaşılması önemli miktarda finansman gerektirirken, 2040 yılına kadar toplam yatırım ihtiyacının yaklaşık 300 milyar $ olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu sermayenin harekete geçirilmesinin güçlü uluslararası ortaklıklara, yenilikçi teknolojilere ve öngörülebilir bir yatırım ortamına bağlı olacağı vurgulandı.

Son olarak Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirirken bölgesel ve uluslararası enerji arz güvenliğine katkı sağlayarak küresel enerji dönüşümünde aktif rol oynamayı hedeflediğine dikkat çekti. Ayrıca mevcut taahhütlerin hayata geçirilmesinin ve iklim ile enerji hedeflerinin somut yatırımlara dönüştürülmesinin de büyük önem taşıdığını ekledi.