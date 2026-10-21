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Kocaer Çelik'in 24 MW kapasiteli jeotermal enerji santrali projesi ÇED onayı aldı

Çarşamba, 21 Ekim 2026 14:17:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaer Çelik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Aydın'da gerçekleştirilmesi planlanan Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali ve Kaynak Arama Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı aldığını duyurdu.

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan 24 MW elektrik üretim kapasiteli proje, şirketin %99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji tarafından gerçekleştirilecek.

Diğer izin ve inşaat çalışmalarına devam edilecek

Şirket kararla birlikte projenin çevresel izin sürecinin olumlu sonuçlandığını, diğer izin ve inşaat süreçlerine ilişkin çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Kocaer, projenin ilk fazını ikili çevrim teknolojisiyle 24 MW kapasitede planlarken, sonraki fazlara sahadaki jeotermal kaynakların kapasitesi doğrultusunda yatırım yapmayı hedefliyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Kocaer Çelik 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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