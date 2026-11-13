AIIB Türkiye'nin düşük emisyonlu ekonomiye geçişini desteklemek için 1,6 milyar $ iklim finansmanı sağlıyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile Türkiye hükümeti, ülkenin düşük emisyonlu ekonomiye geçişini hızlandıracak politika ve kurumsal reformları desteklemek amacıyla Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) 1,6 milyar $ tutarında finansman anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşmanın, bankanın bugüne kadarki en büyük iklim odaklı politika bazlı finansman paketini oluşturduğu, aynı zamanda Türkiye'nin İklim Kanunu'nun ve 2053 net sıfır hedefine giden yolda 2035 emisyon hedefini belirleyen ikinci Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) uygulanmasını destekleyeceği belirtildi. Bununla birlikte finansman paketinin yarısının Türkiye İklim Eylemini Hızlandırma Programı için iklim odaklı politika bazlı finansman kredisi olarak sağlanacağı ve diğer yarısının AIIB'nin Enerji, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Dayanıklılık Fonu kapsamında ek finansman olarak sunulacağı dile getirildi.

Türkiye'nin ETS'si ve yeşil finansman çerçevesi desteklenecek

Programın, sürdürülebilir finansman, sektörel karbonsuzlaşma ve iklim dayanıklılığı olmak üzere üç ana alana odaklandığına dikkat çekildi. Sürdürülebilir finansman kapsamında Türkiye'nin emisyon ticaret sisteminin (ETS) işler hale getirilmesinin ve yeşil finansman çerçevesinin geliştirilmesinin destekleneceği aktarıldı. AIIB, iklim hedeflerinin maliye politikalarına ve finansal düzenlemelere entegre edilmesiyle Türkiye'nin iklim taahhütlerini uygulamaya yönelik kurumsal çerçevesinin güçleneceğinin altını çizdi.

Sektörel karbonsuzlaştırma kapsamında ise güncellenmiş ulusal emisyon azaltım stratejisi ve eylem planı aracılığıyla Türkiye'nin ulusal iklim hedeflerinin sektöre özgü tedbirlere dönüştürülmesinin hedeflendiği dile getirildi. Programın, iklim politikaları ile sektörel planlama arasındaki koordinasyonu güçlendirerek ülkenin karbonsuzlaşma hedeflerinin uygulanmasını desteklemesinin öngörüldüğü bildirildi. AIIB, finansmanın, gelecekteki yatırımların Türkiye'nin düşük emisyonlu ekonomiye geçişine ilişkin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

İklim dayanıklılığı kapsamında yerel uyum planlaması güçlendirilecek

Öte yandan programın iklim dayanıklılığı kapsamında su kaynakları, ekosistemler ve halk sağlığı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yerel uyum planlamasını ve iklim risklerinin yönetimini güçlendireceği ifade edildi. Söz konusu önlemlerin, iklim dayanıklılığına ilişkin hususların yerel planlama ve kurumsal karar alma süreçlerine entegre edilmesini destekleyeceği belirtildi.

Programın, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı ile iş birliği içinde koordine edileceği bildirildi. Ayrıca uygulama sürecine finans ve enerji piyasalarını düzenleyen kurumların, diğer kamu kuruluşlarının ve 81 ilin tamamındaki yerel yönetimlerin de dahil olacağı aktarıldı.