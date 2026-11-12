Kardemir Çelik GES yatırımı için 13,99 milyon € kredi anlaşması imzaladı

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., Van ve Muş illerinde gerçekleştirmeyi planladığı toplam 28,11 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının finansmanı için 13,99 milyon € tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre Çin'in ihracat kredi sigorta kuruluşu Sinosure'un sigortası kapsamında DZ Bank AG Deutsche ile 5 Kasım 2026 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinin geri ödeme vadesi 9,5 yıl olarak belirlendi. Kardemir Çelik, daha önce 30 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımların finansmanı için Sinosure'dan kredi kullanım onayı alındığını duyurmuştu.

Şirket, söz konusu finansmanın enerji maliyetlerini düşürme, kârlılığı artırma ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlama stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Kardemir Çelik, GES projelerinin sözleşme tarihinden itibaren yaklaşık yedi ay içerisinde tamamen devreye alınmasını bekliyor.

Buna ek olarak SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Kardemir Çelik, toplam 22,35 milyon € tutarında gerçekleştirilmesi planlanan haddehane modernizasyon yatırımının finansmanı için de Sinosure'dan kredi kullanım onayı aldı.