Tosçelik Spiral Boru yurt dışındaki projelere çelik boru tedarik ediyor

Salı, 07 Eylül 2021 16:25:43 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru, yurt dışındaki birçok büyük projeye çelik boru tedarik edecek.

Şirketin, Ukrayna’da bulunan Kremenchuk şehrinin doğu ve batı yakalarını bağlayacak olan 2 km uzunluğundaki Kremenchuk Dinyeper köprüsünün inşası için yapacağı ilk çelik kazık boru teslimatının bu yıl, ikinci teslimatın ise 2022 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Tosçelik projeye toplam 7.500 mt boru tedarik edecek.

Tosçelik, Fas’ta planlanan Nador West Med Liman Kompleksi projesine İskenderun’daki Tosyalı Limanı’ndan 50 metre boyunda 25.000 mt çelik kazık boru sevk edecek.

Öte yandan şirket, Senegal’de bulunan Bargny-Sendou Limanı Katı Madde Dökme Terminali’ne 23-27 metre uzunluğunda 2.500 mt çelik kazık boru temin edecek.

Ukrayna, Fas ve Senegal’e gerçekleştirilecek sevkiyatların yanı sıra, Tosçelik, bu yıl İtalya’daki Entre Acque Umbre Toscane ihalesi için 2.000 mt çelik boru tedarik edecek.