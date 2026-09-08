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Erciyas Çelik Boru Kaplankaya projesi için 9 milyon $'lık sipariş aldı

Salı, 08 Eylül 2026 12:00:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen Kaplankaya Yat Limanı Revizyonu Projesi kapsamında kullanılacak çelik kazık borularının imalatını üstlendiğini açıkladı. Siparişin şirkete yaklaşık 9 milyon $ satış geliri sağlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre proje kapsamında deniz yapılarında kullanılmak üzere toplam 516 adet çelik kazık boru üretilecek.

Erciyas Çelik Boru, söz konusu boruların üretim ve sevkiyatını 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Erciyas Çelik Boru ayrıca uluslararası nitelikteki turizm ve kıyı yapıları projelerinde tercih edilmesinin yüksek katma değerli çelik boru ürünlerindeki yetkinliğini, proje bazlı üretim kabiliyetini ve yeni iş fırsatlarına erişim potansiyelini desteklediğini ifade etti.

Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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