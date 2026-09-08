Erciyas Çelik Boru Kaplankaya projesi için 9 milyon $'lık sipariş aldı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen Kaplankaya Yat Limanı Revizyonu Projesi kapsamında kullanılacak çelik kazık borularının imalatını üstlendiğini açıkladı. Siparişin şirkete yaklaşık 9 milyon $ satış geliri sağlaması bekleniyor.
Açıklamaya göre proje kapsamında deniz yapılarında kullanılmak üzere toplam 516 adet çelik kazık boru üretilecek.
Erciyas Çelik Boru, söz konusu boruların üretim ve sevkiyatını 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
Erciyas Çelik Boru ayrıca uluslararası nitelikteki turizm ve kıyı yapıları projelerinde tercih edilmesinin yüksek katma değerli çelik boru ürünlerindeki yetkinliğini, proje bazlı üretim kabiliyetini ve yeni iş fırsatlarına erişim potansiyelini desteklediğini ifade etti.