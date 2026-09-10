Erciyas Çelik Boru Millî Savunma Bakanlığının projesi için çelik kazık boru üretimi yapacak

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen bir proje kapsamında 563 adet çelik kazık borunun üretimini üstlendiğini duyurdu.

Söz konusu boruların gemilerin lojistik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çanakkale Boğazı'nda inşa edilmekte olan iskelenin yapımında kullanılacağı bildirildi.

Üretim ve sevkiyatlar 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak

Proje kapsamındaki üretim ve sevkiyatların 2027 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Erciyas, söz konusu projenin satış gelirlerine yaklaşık 12 milyon $ katkı sağlamasını öngördüğünü vurguladı.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kaplankaya Marina Revizyon Projesi kapsamında kullanılacak çelik kazık boruları üreteceğini de açıklamıştı.