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Tosçelik Spiral Boru BOTAŞ’ın çelik boru ihalesini kazandı

Perşembe, 09 Temmuz 2026 11:22:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından düzenlenen LV Yülüce–Pig Şarköy Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) çelik boru alımı ihalesini kazandı.

İhale sonucuna göre Tosçelik Spiral Boru, 224,2 milyon TL tutarındaki teklifiyle en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, BOTAŞ'ın Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan LV Yülüce–Pig Şarköy Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje, yaklaşık 17.836 metre uzunluğunda 36 inç çaplı doğal gaz çelik boru hattı sistemi, bir adet 36 inç hot-tap vanası, bir adet 12 inç bağlantı vanası ile iki adet 36 inç pig alıcı-atıcı istasyonunun yapımını içeriyor.

BOTAŞ tarafından daha önce yayımlanan ihale ilanına göre projede kullanılacak 36 inç hat boruları ile 36 inç istasyon boruları idare tarafından sağlanacak, yüklenici ise diğer malzeme temini ile tesis ve inşa işlerini gerçekleştirecek.

İhalenin kesinleşmesinin ardından yasal sürecin tamamlanmasını takiben sözleşme aşamasına geçilmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa 

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