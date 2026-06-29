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Erciyas Çelik Boru Mersin tesisinde üretime geçici olarak ara verecek

Pazartesi, 29 Haziran 2026 10:46:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., zorlu piyasa koşullarında operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla Mersin tesisindeki üretim faaliyetlerini 30 Haziran 2026 itibarıyla süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre çelik hat boruları ve kazık borularının üretildiği Mersin tesisi devre dışı bırakılacak, tesiste yer alan makine ve ekipman ise gelecekte üretimin yeniden başlaması ihtimaline karşı bakıma alınacak. Erciyas kararın ihracat piyasalarındaki değişen rekabet koşulları, döviz kurları, faiz oranları ve iç piyasa fiyatlarının seyri ile son iki yılda yurt içi ve yurt dışı siparişlerde görülen düşüş nedeniyle iki ayrı üretim tesisini faal tutmanın verimliliği azaltması ve kârlılık üzerinde baskı yaratması sonucunda alındığını belirtti.

Şirket geçici durdurma kararının toplam üretim ve satışları etkilemeyeceğini, beş üretim hattına sahip Düzce tesisinin mevcut talebi karşılamak ve alınan siparişleri aksama yaşanmadan yerine getirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Erciyas ayrıca üretim ve sevkiyat süreçlerinin Düzce tesisinden kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla iş gücü planlaması ve hammadde tedariki dahil gerekli tüm aksiyon planlarının hazırlandığını bildirdi.

Erciyas Mersin tesisinde üretimin yeniden başlatılmasının özellikle planlama ve proje aşamasında bulunan büyük ölçekli enerji ve su iletim projelerinin ilerlemesi başta olmak üzere, yurt içi ve uluslararası piyasalarda oluşabilecek olumlu gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirilebileceğini açıkladı.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  

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