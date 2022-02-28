TimkenSteel’in net kârı dördüncü çeyrekte yükseldi

Pazartesi, 28 Şubat 2022 10:10:16 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel net satış gelirlerinin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte kaydedilen 343,7 milyon $’a ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 211,2 milyon $’a kıyasla 338,3 milyon $’a çıktığını açıkladı. Şirketin net kârı üçüncü çeyrekte kaydedilen 50,1 milyon $’a ve 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 12,8 milyon $ net zarara kıyasla 57,1 milyon $ oldu.

Yapılan basın açıklamasında, TimkenSteel’in net satış gelirlerinin yüksek hurda ve alaşım fiyatları, sanayi ve enerji sektörü talebinin iyileşmesi ve baz fiyatların artması sonucunda hammadde için ton başına ödenen ekstraların yukarı yönlü hareket etmesine bağlı olarak yıllık %60 artış gösterdiği belirtildi.

Şirketin sevkiyat hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla 14.400 ton veya %7 düşüşle 198.300 ton seviyesinde kaydedildi. Faircrest çelikhanesinde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle eritme kapasitesinin düşmesi söz konusu düşüşte çoğunlukla etkili oldu. Sanayi ve enerji sektörlerine yapılan sevkiyatların üçüncü çeyreğe kıyasla neredeyse değişiklik göstermemesi sonucunda talep söz konusu çeyrekte güçlü seyretmeye devam etti. 2020 yılının dördüncü çeyreğiyle kıyaslandığında sanayi ve enerji sektörlerine yapılan sevkiyatlardaki artışlar toplam sevkiyat hacminin %21 artış göstermesine katkı sağladı.

2021 yılında TimkenSteel, 2020 yılında kaydedilen 61,9 milyon $ net zarardan 171 milyon $ net kâra döndü. Şirketin net satış gelirleri çoğunlukla yüksek hurda ve alaşım fiyatları beraberinde sevkiyat hacminde kaydedilen artışın desteğiyle yıllık %54 artarak 1,3 milyar $ oldu.

Sevkiyat hacmi 2021 yılında talebin iyileşmesine bağlı olarak yıllık %28 artışla 818.600 ton seviyesinde yer aldı. Sanayi sektörüne yapılan sevkiyatlar 2021 yılında toplam sevkiyatın %50’sini oluştururken, bu oran 2020 yılında %42 ve 2019 yılında %39 olarak kayıtlara geçmişti.

TimkenSteel sipariş defterinin bu yılın ilk yarısı için dolu olmasına bağlı olarak talebin güçlü seyrini sürdürmesini bekliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde sevkiyat hacminin dördüncü çeyreğe kıyasla hafifçe düşeceği tahmin ediliyor. Şirket fiyat anlaşması görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve geçtiğimiz yılın ortalama baz fiyatlarına kıyasla makul bir artırım yapıldığını ifade ediyor. Ayrıca eritme kapasitesinin bu yılın ilk çeyreğinde %80 seviyesinde veya üzerinde yer almaşı bekleniyor.